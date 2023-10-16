韩军：敌对行为禁止区有名无实 将实施炮击和机动训练

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韩国国际广播电台报道：韩国军方认为，由于北韩的炮击挑衅，《9·19军事协议》规定的所有地面、海上敌对行为停止区已有名无实，将重启训练。联合参谋总部公报室长李成俊（音）8日在例行记者会上表示，北韩违反《9·19军事协议》3600余次，连续3天在西海上实施炮兵射击。因此，敌对行为停止区不再存在。李成俊还表示，韩军将根据自主计划实施射击训练，而不是一一回应敌人在西北岛屿附近的行为，联参表示，这意味着韩军也将在原本的海上、地面敌对行为停止区实施正常的射击、训练等活动。国防部发言人全夏圭（音）当天也表示，北韩连续3天的炮击挑衅已经使敌对行为禁止区有名无实。军方将在地面、海上敌对行为停止区实施自2018年11月起中断的炮击和机动训练。根据《9·19军事协议》，南北双方从2018年11月1日起停止在军事分界线一带地区实施针对对方的各种军事训练。在海上，双方决定停止在西海韩国德积岛以北至北韩初岛以南水域、东海韩国瑞草市以北至北韩通川郡以南水域实施海上机动训练，为海岸炮、舰炮安装炮口塞并关闭炮门。在地面，双方决定全面停止在军事分界线5公里以内地区实施炮兵射击训练和连级以上户外机动训练。另外，北韩劳动党副部长金与正声称，6日发射60余枚火箭炮、野战炮是“欺骗战”。对此，李成俊表示，韩军有能力分辨北韩的发炮与炮击，这一谈话的目的在于防止北韩内部民心游离、加强内部团结，同时通过心理战挑起韩国内部矛盾。