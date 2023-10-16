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韩国国际广播电台报道：去年11月韩国经常收支连续7个月实现顺差。韩国央行韩国银行9日发表“2023年11月国际收支”报告显示，去年11月韩国经常收支实现40.6亿美元顺差，这是继去年5月开始连续7个月实现顺差。但顺差幅度环比减少了27亿美元。据统计，去年1月至11月韩国经常收支实现274.3亿美元顺差，比前年同一时期的271.5亿美元有所增加。在11月的经常收支项目中，反映出口和进口业绩的商品收支自去年4月之后连续8个月呈现顺差，11月的顺差幅度同比有所扩大。同月的对外出口额为564.5亿美元，同比增长7%。前年9月至去年9月连续13个月出现减少势头的出口额进入去年10月以后出现反弹，到11月连续出现增长趋势。韩国银行一位有关人士对此表示，这是出于半导体景气复苏和对华出口低迷得到缓和等影响。从产品种类来看，以汽车和半导体为中心；从地区来看，以美国、东南亚、日本为中心促使对外出口转为增长。去年11月的进口额为494.5亿美元，同比减少8%。 据分析，这是出于在原材料持续减少的情况下，资财和消费品的减少幅度扩大的影响。在服务收支方面，由于访问韩国的东南亚和中国游客的减少，受旅游收支减少的影响，逆差幅度比1个月前扩大，从而出现了21.3亿美元的逆差。