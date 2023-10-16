三星电子与LG电子纷纷发表业绩

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韩国国际广播电台报道：韩国三星电子9日公布的初步调查结果显示，去年营业利润为6.54万亿韩元，同比减少了84.92%。营业额为258.16万亿韩元，同比减少了14.58%。三星电子去年第四季度的营业利润为2.8万亿韩元，比去年同期减少了35.03%。营业额为67万亿韩元。另据报道，LG电子连续3年刷新了最高营业额记录。LG电子8日公布的初步统计资料显示，去年营业利润为3.5485万亿韩元，同比减少了0.1%。去年累计营业额为84.2804万亿韩元,连续3年创下最高营业额记录。在过去的3年里，LG电子营业额的年均增长率达到了13%以上。LG电子方面表示，在维持主力事业保持稳固的情况下，企业间交易(B2B)事业的增长更为明显。以产品为中心的事业结构通过内容和服务等实现多元化的事业模式的革新也为确保企业的收益做出了贡献。LG电子方面表示，在生活家电行业，期待今年的营业额达到30万亿韩元。为应对需求两极化，LG电子在巩固高端家电的同时，扩大主要产品中间价位家电阵容的市场攻略起到了主要作用。另外，LG电子在进入电装(车载电子设备)事业10年来之际，年营业额超过了10万亿韩元。LG电子一位有关人士表示，将以家电和IT领域积累的差别化技术为基础，加速提高包括电动汽车零部件等在内的所有事业的效率和协同效应。