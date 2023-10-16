乌干达青少年在江原道首次参与滑雪运动

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韩国国际广播电台报道：让没有冰雪国家的青少年体验冬季体育的“梦想活动”今年迎来20周年。到目前为止，共有来自世界各地的2500多名青少年实现了冬季体育的梦想。据报道，今年12岁的扎哈拉是来自非洲国家乌干达的青少年。他生平第一次穿上冰鞋踩在冰面上。虽然他一步一步地走动，但还是感到紧张。小心谨慎的第一次经历，让他不知不觉间陷入了冬季运动的魅力之中。参与梦幻项目的乌干达青少年扎哈拉说：“乌干达天气很热，这里非常寒冷而感到惊讶。滑冰很有意思，以后还想再参与这种体验。”这是江原道为难以接触冬季体育运动的海外青少年准备的"梦想活动"。2004年作为申办平昌冬奥会的承诺开始，至今已迎来了20周年。 今年共有130多名青少年参加，截止目前为止，共有97个国家的2500多名青少年参加了“梦想活动”。参加该项目的180多人被选为本国国家体育代表团参加了各项国际大赛。来自马来西亚的“梦想活动”特殊教练朱丽叶·李说：“以前我是参加梦想活动的青少年，这次作为教练一起参加。希望我的知识和经验能成为新一代青少年实现梦想的原动力。”今年还邀请了19日开幕的江原冬季青年奥林匹克运动会的14名选手，他们正在挥汗如雨地练习。来自伊朗的江原道冬季青年奥林匹克运动会越野滑雪参赛选手帕拉斯图 表示：“遗憾的是，伊朗没有越野滑雪专用赛场，而且雪下得也不大。我很幸运能够来到韩国进行这样的训练。”以申办奥运会的承诺而开始的“梦想活动”让世界青少年们树立了冬季运动的梦想。