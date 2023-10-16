2024国际消费类电子产品展开幕 IT产品纷纷亮相

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韩国国际广播电台报道：全球最大的消费电子盛会——2024年国际消费类电子产品展览会（CES）在美国拉斯维加斯拉开了帷幕。不仅高档家电产品，人工智能产品也纷纷亮相，围绕抢占未来人工智能市场展开了竞争。展会展出了不是向前或向后，而是向斜线方向移动的车辆，吸引了观众的视线。车辆能够在原地打转180度或360度，还能够以侧身移动的方式停车。乌克兰一家企业使用应用程序自动驾驶农业机械，并进行遥控，可以在美国西部开垦中部地区的农田。该企业负责人米亚吉耶夫说，无论从机械角度看，还是从未来的观点来看，感觉都非常好。韩国重型机械企业也展现了远程遥控技术，在拉斯维加斯展览场实时操控距离约3000公里的亚特兰大作业现场的重型装备。现代网络解决方案资深研究员金东木（音）说，可以投入到人不能去的灾难现场或极地，预防发生安全事故，同时还能够以遥控方式进行高难度作业。IT企业还装饰了未来汽车的内部，汽车驾驶席上安装了大屏幕，后座上安装了可以折叠或展开的OLED面板。截至本月12日，在美国拉斯维加斯举行为期四天的全球规模最大的消费电子展推出的AI产品琳琅满目。今年有逾300家汽车和IT企业奔赴这场盛会，展开激烈角逐。