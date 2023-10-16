韩在野党单独通过《梨泰院惨剧特别法》

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韩国国际广播电台报道：韩国国会全体会议在在野党的主导下通过了《梨泰院惨剧特别法》，其内容为重启梨泰院惨剧的调查。不过朝野当天未就尹锡悦总统行使再议要求权（否决权）、被送回国会再议的所谓“双特检法”进行表决。《梨泰院惨剧特别法》的主要内容为成立特别调查委员会，以重启梨泰院惨剧的调查。执政党国民力量党指出，特别调查委员会是以在野党方面为主组建，有失公平，且权限过大。国民力量党议员李晚熙说，不仅担心会有失公平，调查结果的正当性也很难认定，委员会还可以要求证人或参考人出席，并实施听证会，拥有为所欲为的权限。在野党共同民主党方面强调，已反映国会议长的调解方案，取消了特别检察官要求证人出席的权限，并将法案实施日期推迟至4月国会选举以后，因此总统不应对该法案行使否决权。共同民主党议员南仁顺说，我们接受执政党的要求，解决了不少的问题，尹锡悦总统已不再有行使否决权的借口，因此绝不能再次对梨泰院惨剧遇难者及其家属造成伤害。朝野围绕特别调查委员会的组建和权限等问题进行的最终谈判但无果而终，结果执政党成员全员退场，由在野党单独通过了特别法。总统室表示，朝野未达成协议，由在野党单独强行处理，对此深感遗憾。但总统室并未表明是否行使再议要求权，仅表示将反映党和有关部门的意见后作出决定。由于在野党的反对，朝野当天未就尹锡悦总统行使否决权、被送回国会再议的“双特检法”进行表决。执政党要求迅速在国会再议，但在野党的立场是不必仓促进行，预计国会短时间内难以再议。