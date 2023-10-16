韩去年前11月财政赤字64万亿韩元 国家债务1109万亿韩元

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：截至去年11月底，韩国财政赤字再次超过60万亿韩元。企划财政部11日公布的《月财政动向》1月刊显示，截至去年11月，政府总收入为529.2万亿韩元，较前一年同期减少42.4万亿韩元。受房地产交易萎缩、企业业绩低迷的影响，收入税、法人税、附加税均出现减少，拖累国税收入下滑49.4万亿韩元，为324.4万亿韩元。税外收入为24.8万亿韩元，较前一年减少2.6万亿韩元。这主要受到了韩国银行盈余减少的影响。截至11月，总支出为548.6万亿韩元，较前一年同期减少73.8万亿韩元。主要原因是新冠疫情应对项目规模缩小、地方交付税减少、小工商户损失补偿项目结束。以11月底为准，综合财政收支出现19.5万亿韩元的赤字；管理财政收支出现64.9万亿韩元的赤字，高于政府提出的预期值58.2万亿韩元。管理财政收支是从综合财政收支中扣除国民年金等四大社保基金后得出，反映了政府的实际财政情况。截至11月，国家债务（中央政府负债）为1109.5万亿韩元，较前一个月增长4万亿韩元，已超出政府的全年预期值（1101.7万亿韩元）。不过企划财政部表示，国库券偿还后预计将接近预期值。去年全年的国库券发行量为165.7万亿韩元。12月，外国投资者投资额净流出2.2万亿韩元。