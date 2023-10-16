韩财政部：经济复苏迹象逐渐明显

韩国国际广播电台报道：韩国政府对近期经济情况进行了分析，认为经济复苏迹象逐渐明显，但经济各领域的复苏速度有所差异。韩国企划财政部12日发布了《最新经济动向》（绿皮书）1月刊，对韩国经济情况进行了综合评估，认为经济复苏迹象在出口的推动下逐渐明显，不过民间消费放缓和建设投资下滑引人担忧，强调经济各领域的复苏速度不尽相同。继去年《最新经济动向》11月刊和12月刊之后，政府持续对经济情况作出了“出现复苏迹象”的评价，但在1月刊中提及房地产信贷风险等负面因素。据统计，去年三季度民间消费环比增长0.3%，二季度则环比减少0.1%。在零售方面，继去年三季度环比减少2.6%之后，10月也持续减少，11月环比增长1%，但同比减少0.3%。在出口方面，去年12月出口同比增长5.1%，为576.6亿美元，尤其值得关注的是12月日均出口额同比增长14.5%。从各出口项目来看，在船舶、汽车、半导体等15个主要出口项目中，8个项目的出口有所扩大。在物价方面，反映了国际油价下跌和促销活动等导致石油类和加工食品价格下滑，去年12月物价上涨率为3.2%，与11月(3.3%)类似。在对外环境方面，在可望IT业况向好和全球经济复苏迟缓的情况下，俄乌战争、中东局势动荡等地缘政治风险和供应链不稳定等不确定性持续存在。政府将着力于稳定物价、恢复民生经济，并彻底管理房地产信贷等潜在风险，致力于提振经济活力、推行为了下一代的政策。