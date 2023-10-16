韩政府拟打造全球最大规模半导体集群 斥资622万亿韩元

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府在总统主持的民生讨论会上公布了规模超过600万亿韩元的半导体产业培育计划。政府决定在京畿道南部地区打造全球最大规模超级产业集群。15日，政府在尹锡悦总统的主持下召开民生讨论会，会议公布了打造全球最大规模半导体超级集群的计划。平泽、华城、龙仁等面积达2000余万平方公里的京畿道南部地区是半导体企业和机构密集的地区。政府计划的重点是在三星电子、SK海力士等民间企业的主导下，到2047年为止投资约622万亿韩元，建造总计16个半导体生产设施基地。预计到2030年，集群的单月晶圆投入量可达到770万张，成为全球最大规模半导体生产基地。政府预计，这将带来650万亿韩元的生产效应，创造出346万个直接、间接就业岗位。为此，政府选定了基建和投资环境、生态系统、超距离技术、人才培育等四大重点课题。政府还制定了投资促进措施，扩大设施投资税收抵免对象的半导体国家战略技术范围。政府表示，将提升材料、零部件和设备行业的竞争力，推动稳定半导体供应链。具体来看，政府计划将供应链自立率从目前的30％提高到2030年的50％，推动销售额1万亿韩元企业从目前的4家增至10家。为提高目前仅为3％的系统芯片市占率，政府计划培育半导体设计企业。此外，政府还提出了构建高校和企业教育基地、培养人才的方案，并制定了大规模生产设施基建援助方案。