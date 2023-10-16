韩军今夏起运行最前线人工智能警备系统示范性项目

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韩国国际广播电台报道：韩国军方在与北韩对峙的最前方铁栅线安装了人工智能警备系统，这一示范性项目将从今年下半年起实施。在密集安装有电机设备、通信线路和煤气管道的地下空间，装载摄像头和热敏设备的可移动监视机器人沿着轨道移动。只要发现火灾等异常迹象，人工智能设备便会立即在显示器上提醒。距离军事分界线10公里处的前方部队铁栅线也安装了轨道，装载高像素摄像头的可移动监视机器人全天候监视前线情况。对于山间地区的秘密行为，则使用可穿透树丛的雷达监视。原有的近距离雷达和热观测装置收集的情报也均被汇总至人工智能警备中心。在安装有视频墙的警备中心，坐在最前排的三名工作人员每人负责3公里区间，并操控后排的尖端设备。异常迹象首轮识别由人工智能负责。韩国军方计划通过今年7月起运行的示范性项目让人工智能学习前线地区监控视频和动物的动作、官兵的服装和行动轨迹等超过200万条信息。此外还计划弥补依赖人力的原有警备体系的短板，并观察人工智能系统可否解决因人口减少而造成的兵力短缺问题。国防部有关人士表示，将在18个月的时间内检验1个中队能否完成前方哨所1个大队管辖区域的警备工作。韩国军方计划在第一轮示范性项目结束后研究是否引入尖端无人武器系统的警备作战计划。