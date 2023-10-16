韩国队在亚洲杯小组赛上旗开得胜

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韩国国际广播电台报道：韩国时间15日晚，亚洲杯小组赛E组迎来一场焦点大战，韩国队以3比1战胜巴林队。据悉，当天进行的亚洲杯E组赛火药味十足，来自中国的主裁判马宁在全场比赛中共出示了7张黄牌，其中韩国队得到5张，韩国队头号球星孙兴慜在补时阶段假摔得到一张黄牌。黄仁范在上半场为韩国队首开纪录。下半场巴林的哈沙什扳平比分，随后李刚仁梅开二度帮助韩国队以3:1战胜巴林队，取得本届亚洲杯小组赛的开门红。在当天赛前进行的记者会上，韩国对主教练克林斯曼表示，亚洲杯小组赛的首场比赛至关重要，虽然从客观上来看巴林队的实力相对较弱，但是他将投入最精锐的队员，将曹圭成投入到最前方的攻击阵容，以站在二线位置的孙兴慜为中心，李在成和李刚仁作为左右主攻手投入赛场。韩国国足在国际足联(FIFA)排名第86位的巴林队的密集防守中陷入苦战，到上半场第30分钟为止未能展开有效进攻。但是右路李康仁通过动摇对方的防守阵容，为进攻注入了活力。接着在上半场第38分钟，黄仁范率先攻入一球。 在中场线附近，金玟哉向前方侧面传球，李在成左路助攻，黄仁范则用左脚沉着地将球射入对方球门，打破了赛场僵局。领先的韩国队在下半场第6分钟被对手扳平了比分。但下半场第11分钟，李康仁左脚交叉射门得分。12分钟后，他再次射门成功，为韩国队锁定了胜局。最终韩国队凭借李康仁的两粒进球以3比1获胜，并将于韩国时间20日晚8时30分与约旦队展开第2场比赛。