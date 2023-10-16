韩国政府对违反联合国安理会的11艘轮船实行制裁

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韩国国际广播电台报道：韩国政府对与北韩非法交易等违反联合国安理会决议的11艘轮船等采取了单方面制裁。这是韩国政府自2016年以后时隔8年再次对船舶进行单独制裁。韩国外交部17日表示，北韩通过在海上进行船舶间转载油类、走私煤炭等逃避联合国安理会制裁的多种非法行为筹集油类等物资和资金开发核武器和导弹。有鉴于此，韩国政府宣布，将11艘船舶和2名个人以及3家机构指定为单独制裁对象。政府表示，受到制裁的船舶涉及参与在海上向北韩船舶提供物资的非法转运、对北韩精炼油走私及煤炭走私、向北韩转运二手船舶等。其中，塞拉利昂国籍船舶最多，为4艘；北韩、蒙古、索马里、印度尼西亚、喀麦隆、库克群岛、坦桑尼亚船舶各1艘。除了受到欧盟单独制裁的2艘船舶以外，韩国政府首次在国际社会对9艘船舶采取了制裁措施。北韩船舶的转运和船舶交易均违反联合国安理会决议。韩国外交部表示，继对包括网络、信息技术人力在内的北韩劳工输出及武器和金融交易等非法活动参与对象采取大规模制裁后，又建立了包括海上领域在内的严密制裁体系。另外，外交部方面表示，通过切断北韩持续以海上为媒介进行非法资金和物资筹措，韩国政府表现出了打消北韩非法核、导弹开发的强烈意志。据悉，被指定为单独制裁对象的船舶必须得到韩国政府的许可才能进入国内。未经许可，与制裁对象进行金融和外汇交易时，将根据相关法律受到处罚。