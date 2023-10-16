多国领导人聚首达沃斯商讨安全危机

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韩国国际广播电台报道：全世界政界、财界、学界的知名人士聚首于瑞士达沃斯出席世界经济论坛（WEF，又称“达沃斯论坛”），深入商讨人类共同面临的安全危机问题。世界各国领导人就地球村各地发生武力冲突的解决方案发表了意见。继去年之后，俄乌战争的停火方案也成为今年达沃斯论坛的主要议题。西方国家重申持续对乌克兰提供援助的方案。欧盟委员会主席乌尔祖拉·冯德莱恩当地时间16日发表演讲时强调了持续对乌克兰提供武器援助的必要性。她说，我们要为乌克兰的抗争继续提供力量。出席会议的北约秘书长斯托尔滕贝格表示，我们应向乌克兰提供更多的武器，可信赖的军事支援得到保证，成功实现停战的可能性就越大。乌克兰总统泽连斯基也再次要求集中对乌提供支援，并呼吁各国今后为国家重建进行投资。去年10月以后，以色列与哈马斯的冲突以及也门胡塞武装组织在红海袭击商船加剧中东地区的紧张局势也是达沃斯论坛的核心议题。卡塔尔首相兼外交大臣 穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼在会上指出，以色列与巴勒斯坦武装组织哈马斯在加沙地区停火，才能遏止战事扩散中东地区。穆罕默德就红海的安全状况表示，美英空袭胡塞武装不能解决问题，如果不作出外交努力，就不能阻止胡塞武装在红海袭击。美国方面对红海事态持原则性立场，但表明将会支援乌克兰。美国总统国家安全事务助理沙利文发表演时表示，美军和英军近期对无塞武装进行了打击，但美国仍在寻求缓和中东紧张局势。沙利文还同乌克兰总统泽连斯基举行了闭门会谈。他说，双方就战争情况和军事力量等问题交换了意见。他还说，美国政府目前聚焦于获得参众两院对军援乌克兰的支持。达沃斯论坛还就北韩的军事威胁进行了讨论。沙利文表示，不仅俄乌战争和中东地区的情况，自己还对北韩的威胁感到忧虑。