执政党提出禁止出版纪念活动形式的政治筹资 在野党公布低生育对策

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韩国国际广播电台报道：国民力量党紧急对策委员会委员长韩东勋公布了第五项政治改革承诺。他表示，将发起并通过根除借出版纪念活动形式筹集政治资金的惯例的法案。韩东勋表示，一直以来，通过举办出版纪念活动来获取远远高于书籍价格的钱财，以此筹集政治资金的方式得到默许。他指出，必须有人来果断地根除这种行为。韩东勋还表示，如果共同民主党赞成，可立即立法；若反对，将在我党赢得此次国会选举后予以通过。韩东勋就任后首次出席国民力量党议员全体会议。他在会上表示，直到4月底为止将竭尽所能。韩东勋当天下午亲自公布与低生育率有关的“国民快递”首项承诺。共同民主党党首李在明公布了国会选举第4项承诺低生育综合对策。李在明表示，两年后韩国的总和生育率将跌至0.5名，50年后大韩民国人口将减少至3000万名。此前在低生育政策上投入了380万亿韩元预算，但收效不大，需要全面转换政策思路。他指出，低生育的最大原因是资产和收入的不平等。他表示，将由国家直接援助所有新婚夫妇的基础资产积累，并进一步加强国家在生育和看护方面的责任。李在明尤其强调，将就新婚夫妇的居住问题制定突破性的对策，并改善劳动环境，帮助国民兼顾工作和家庭。