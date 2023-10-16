北韩媒体：普京将尽快访问北韩

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韩国国际广播电台报道：北韩正式宣布，俄罗斯总统普京不久后将访问北韩。北韩方面表示，将全心全意地迎接普京总统的到访，以进一步加强双边经济和军事领域的合作。据KBS报道，北韩外务相助理办公室日前正式宣布普京总统访问北韩的可能性。北韩官方媒体朝鲜中央电视台援引北韩外务相助理办公室宣布的内容报道说，外务相崔善姬访问俄罗斯时，普京总统表示“愿意尽快访问北韩”。北韩朝鲜中央电视台21日报道说，俄总统普京就北韩国务委员长金正恩邀请他在方便的时候访问平壤再次致谢，并表示愿尽早访问北韩。北韩外务相助理办公室方面表示，崔善姬外务相访俄期间，双方表达了进一步维护核心利益、加强战略协助和战术合作的强烈意志。俄罗斯对北韩在乌克兰进行的特殊军事作战所给予的支持与合作表示了谢意。据推测，这是对北韩支援俄罗斯在入侵乌克兰时使用的导弹和炮弹的感谢。19日，俄罗斯克里姆林宫表示，普京总统的访北日程虽尚未最终确定，但正在通过外交渠道进行协调。如果此次普京总统对去年9月北韩国务委员长金正恩访问俄罗斯的回访如期进行，这将成为2000年以后时隔24年的首次访北。若普京访问北韩，继乌克兰战争之后，俄北关系将进一步加速，分析认为，这将对韩半岛周边局势产生重大影响。