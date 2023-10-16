韩副总理：废除金融投资所得税是为投资者减税 慎重推进下调继承税

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韩国国际广播电台报道：韩国副总理崔相穆表示，废除金融投资所得税并非仅服务于特定阶层的政策。金融投资所得税是针对通过投资金融商品所得的一定水平以上收入进行征税的制度。崔相穆还对备受关注的减轻继承税问题发表了看法。政府在宣布推进废除金融投资所得税时曾表示，该措施旨在激活资本市场。不过问题在于国家税收将减少，且该政策的直接受益者是资产较多的投资者，因此有意见批判该政策是为富人减税。负责经济事务的副总理崔相穆在KBS直播节目中正面反驳了这种看法。崔相穆表示，有意见认为这是为富人减税，但我无法认同。我认为，这是面向逾2000万投资者的减税，是为投资者减税。政府还先后公布了下调交易税、扩大个人综合资产管理账户的税制优惠等减税政策，引发了外界担忧。对此，崔相穆表示，有意见担忧，若减税规模扩大，会对韩国的税收造成巨大压力。但事实上减税规模并不大，政策效果也需要数年的时间才能显现。另外，尹锡悦总统近期指出“继承税是过重的附加税”，暗示将予以修改。减轻继承税由此备受关注。崔相穆表示，我们充分考虑到了社会在该问题上的共识，并进行了综合考虑，决定慎重推进有关措施。对于减税政策是否即兴式公布的询问，崔相穆表示，相关政策经过了有关部门间的协调。