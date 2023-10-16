现代汽车向美政府提交意见书 指“立刻排除中国产矿物不现实”

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韩国国际广播电台报道：韩国汽车、电池企业要求美国政府在一定时期内允许企业在获得《通胀削减法案》补贴的同时，可从中国采购用于电动车电池的部分关键矿物。美国联邦公报显示，现代汽车集团在18日提交给美国政府的意见书中指出，在特定关键矿物领域，立刻将敏感海外实体（FEOC）从电动车电池供应链中排除是“不现实的”。现代汽车指出，以2022年为准，全球100%的球形石墨、69%的人造石墨均在中国冶炼、生产，“其他国家极有可能无法在短期内取代中国”。现代汽车建议美国政府制定一份不对原产地做限制的电池及电池组件关键矿物临时名单，并将石墨列入该名单。根据规定，若要获得《通胀削减法案》的电动车补贴，从今年开始不得从敏感海外实体采购电池零部件，从2025 年开始不得从敏感海外实体采购电池中使用的关键矿物。美国政府去年12月公布的细则实际上将所有中国企业定义为敏感海外实体。分析认为，目前全球电动车和电池业高度依赖中国产关键矿物，该规定将对企业造成巨大压力。该规定实施后，美国境内可获得补贴的车型从去年底的43款减少至今年的19款。现代汽车自去年4月起便没有可获得补贴的车型。现代汽车还要求美国政府制定“最低限度标准（de minimis）”，即对所占价值低于一定金额的关键矿物，免于适用敏感海外实体规定。该公司建议将最低限度标准定为10%，也就是说，价值所占比例不到电池制造所需关键矿物总价值10%的关键矿物可得到豁免。韩国三大电池巨头LG能源解决方案（LG Energy Solution）、SK On、三星SDI以及韩国电池产业协会也提出了与敏感海外实体规定有关的问题。韩国政府亦提交了意见书。政府要求进一步明确敏感海外实体规定，使企业更易理解；考虑到企业面对的行业实际情况和全球电池供应链多元化计划，应制定可帮助企业有效适应新规定的措施。