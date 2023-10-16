上月韩国生产者物价上涨0.1%

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韩国国际广播电台报道：随着农产品与工业用城燃等费用的上涨，上月韩国生产者物价时隔3个月再度上升。韩国央行韩国银行23日透露，以2015年100为基准，上月韩国生产者物价指数为121.19，比11月的121.02上升0.1%。生产者物价指数去年10月和11月连续2个月下降后，进入12月则出现反弹。与1年前相比高出1.2%，与去年同期相比连续5个月上升。从各产品价格变化幅度来看，农水产品上涨了4.9%。虽然畜产品下降了2.7%，但农产品和水产品分别上涨了9.3%和4.6%。韩国银行物价统计组长刘成旭(音译)表示，以农产品为例，草莓和苹果年底需求量增加且收成低迷，导致农产品价格上涨。水产品价格因鱿鱼等鱼类捕获量减少而出现上涨。与此相比，工业产品则下降0.4%，但是电脑、电子和光学机器等价格因受半导体和移动手机上升影响而出现上涨。受国际油价下降影响，煤炭和石油类产品和化学产品分别下降3.7%和0.7%。随着工业用城市煤气等上涨，上月电力、煤气、自来水及废弃物费用环比上升1.0%。服务方面，餐厅、住宿服务以及金融、保险服务等上涨，环比上涨0.2%。韩国银行物价统计组长刘成旭透露，受国际油价下跌影响，以煤炭和石油产品为中心的工业产品 下降0.9%，但电力、煤气、自来水、废弃物、服务、农水产品等均呈现上涨势头。