乌克兰发现导弹残骸有韩文 证明俄军用北韩导弹袭乌

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韩国国际广播电台报道：在乌克兰当地发现了写有韩文的导弹残骸。导弹残骸写有韩文证明了俄罗斯违反国际社会禁止与北韩进行军火交易的制裁措施，实战使用了北韩产弹道导弹。英国调查机构“冲突军备研究”（CAR）表示，本月11日在乌克兰哈尔科夫发现的弹道导弹残骸上印有手写体韩文字母和“112”等数字。该研究所分析，“112”可能是指代表北韩的年号“主体112年”，也有可能是龙城器械联合企业下属的军需工厂“2月11日工厂”。研究所方面还就导弹的马达、机翼、螺栓结合情况等进行了分析，推测可能是北韩产“KN-23”或“KN-24”弹道导弹。研究所表示，俄罗斯袭击乌克兰明确地使用了北韩导弹，这体现出俄罗斯将在乌克兰继续战争的意图。研究所指出，俄罗斯2022年引进伊朗产无人机，现在又使用北韩弹道导弹，破坏了防止武器扩散的国际不扩散体系。美国政府本月4日表示，俄罗斯可能使用北韩产“KN-23”弹道导弹袭击乌克兰。本月22日，韩美日等40多个国家发布了强烈敦促北俄中断军火交易的联合声明，但俄罗斯在联合国安理会矢口否认与北韩进行军火交易。本月初，在以哈冲突一线也发现了写有韩文的火箭部件，发生冲突的地区持续发现使用北韩产武器的情况。