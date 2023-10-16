早期卫星照片显示北韩丰溪里核试验场建于40年前

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：分析认为，位于北韩咸镜北道的丰溪里核试验场在距今近40年前的1985年至1986年着手建设。丰溪里核试验场总共进行了包括2006年首次核试验在内的6次核试验。美国智库战略与国际问题研究中心(CSIS)下属的北韩专题网站“超越平行线”近期依据美国中央情报局解密的卫星照片于当地时间23日作出了上述报道。根据1984年10月4日美国中央情报局负责进行的KH-9卫星和1987年9月23日法国商用卫星拍摄的照片，北韩这段时间在丰溪里一带进行了大规模工程建设。在1984年拍摄的照片中，丰溪里核试验场北部地区存在伐木的痕迹，但未铺设道路也没有任何设施。但在3年后1987年拍摄的照片中，当地出现了连接至1号坑道入口的道路，附近一带还能看到大量废石堆，这表明北韩已在进行坑道的挖掘工作。当时丰溪里西部地区的废石堆也越来越多，由此判断北韩已在挖掘2号坑道。这段时间北韩在坑道南边约6公里处建设了指挥中心。在1984年拍摄的照片中，山坡和河流周边全是农田，但3年后的照片中可以看到开始建造居住设施和指挥中心，正在加快当地的开发。“超越平行线”表示，1987年9月至2002年11月开始拍摄高分辨率商业卫星照片，这段时间北韩丰溪里核试验场的变化情况，唯有在美国中央情报局对当时卫星照片解密后才能获悉。