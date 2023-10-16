尹锡悦总统：今年开启GTX时代

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦25日在议政府市政厅会议室举行的民生讨论会上表示，从今年开始正式开启GTX(首都圈广域快速铁路)时代。其中包括延长3条路线，新设3条路线。尹锡悦总统25日在议政府市政厅大讲堂举行的主题为“上下班30分钟时代，缩小交通差距"的第六次民生讨论会上表示，上下班的质量就是我们的生活质量。通过缩小交通差距，切实改善国民的生活质量。尹锡悦说，25日举行途经议政府的C线铁路工程开工仪式，到2028年为止将予以开通。铁路事业进展速度最快的A线将于3月开通水西至东滩区间，坡州至首尔站区间将于年底开通。另外，连接仁川至南杨州的B线也将于3月动工，2030年开通。尹锡悦介绍说，A线、B线和C线的延长工程也将迅速展开。A线延长至平泽、B线延长至春川、C线向北延长至东豆川、向南延长至天安和牙山，A线和C线的延长工程费用由地方自治团体承担，因此不会进行预备妥当性调查，该工程将于明年初着手设计，B线将与地方自治团体协商后推行预备妥当性调查。尹锡悦总统表示，将在釜山、蔚山、庆南、大邱、庆北、大田、世宗、忠清、光州、全南等4个城市圈推进最高时速180公里级的x-TX项目，将在年内着手推行民间事业的大田、世宗、清州CTX线。其他路线也将与地方自治团体协商，制定推进方案。