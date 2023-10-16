北韩称24日试射“火箭-3-31”型新型战略巡航导弹

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韩国国际广播电台报道：北韩称24日发射的导弹是新型战略巡航导弹。该导弹外观与去年公开的“箭矢”相似，被命名为“火箭”，引发了关注。北韩未公布国务委员长金正恩是否观摩了导弹发射。据朝中社报道，导弹总局24日试射“火箭-3-31”型新型战略巡航导弹。报道称，试射未对周边国家安全造成影响，与地区局势无关。报道还称，此次试射是朝鲜武器系统的不断更新过程，是导弹总局和国防科学研究所的定期性、义务性工作。韩军此前表示，军方监视设备于24日上午7时许探测到北韩向西海发射数枚巡航导弹。军方表示对此次发射进行了实时探测、跟踪，目前正在分析导弹在最终坠落点燃尽的情况。北韩未公布导弹的飞行路径。不过据韩军分析，导弹在平壤西部上空按照圆形或八字形的轨道飞行。军方还分析指出，导弹的飞行距离短于去年北韩发射的“箭矢-1”、“箭矢-2”型远程巡航导弹。军方认为，北韩更改了“箭矢”导弹的名称，并进行了性能改良。有分析认为，此次导弹型号名中的“31”意味着可搭载“火山-31型”战术核弹头。朝中社未公布北韩国务委员长金正恩是否观摩试射。不过朝中社报道称，金正恩近日出席了劳动党政治局扩大会议，强调改善地方经济情况。分析指出，此举旨在凸显金正恩在频繁挑衅的同时，加强内部团结的领导人形象。