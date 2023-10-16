美国对北韩可能采取军事行动表示忧虑

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韩国国际广播电台报道：在北韩连续进行武力示威以及对韩国发出前所未有的恫吓之际，美国现任和前任官员最近对北韩采取军事行动的可能性表示忧虑。美国白宫国家安全保障会议(NSC)副助理乔恩·芬纳当地时间25日在美国智库机构"亚洲协会"论坛上就最近北韩动向指出，北韩持续进行非常负面的行动。曾负责美国国务院东亚和太平洋事务的助理国务卿、亚洲协会副会长丹尼尔•拉塞尔(Daniel Russel) 在当天的讨论会上表示，北韩国务委员长金正恩似乎有超越2010年炮击延坪岛的攻击意图，我们应该对金正恩可能采取令人震惊的物理行动进行回应。金正恩委员长在本月15日的北韩第十四届最高人民会议第十次会议发表施政演说中表示，应该将“自主、和平统一、民族大团结”等表述从北韩宪法中删除，将韩国视为"彻头彻尾的第一敌对国"、"不变的主敌" 的内容反映在教育工作中。另外，北韩最近24日宣布首次试射新型战略巡航导弹，从去年开始持续进行导弹试射挑衅。《纽约时报》(NYT)26日援引多名官员的话报道说，北韩的对韩政策改为“敌对路线”方向后，北韩有可能在今后几个月内对韩国采取致命的军事行动。据《纽约时报》报道，这些官员认真看待金正恩委员长最近的发言水平变得更加具有攻击性的变化。并警告称，虽然韩半岛没有发生面临全面战争的危险，但是在回避紧张高潮急剧上升的情况下，北韩可能会进行像2010年炮击延坪岛事件那样的攻击行为。