“38North”: 北韩或已启用宁边实验性轻水反应堆

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韩国国际广播电台报道：分析认为，北韩已启用宁边核园区内的实验性轻水反应堆(ELWR)。美国专门分析北韩动向的网站“38North”表示，对去年10月至本月15日民间卫星企业拍摄的高分辨率热成像图像等进行分析结果发现，北韩实验性轻水反应堆安全壳建筑的温度低于正常水平。报道说，连接轻水反应堆的配电设施温度升高，冷却水排出口持续排出大量热水，这意味着正在进行启用前试验或处于投运初期。北韩2009年起决定建造实验性轻水反应堆，2013年似乎已完成外观建造，但经过10年也未能正式启动。“38North”表示，目前轻水反应堆南侧有两个排水口。图像分析表明，其中较大的排水口来自反应堆涡轮发电机南侧。2023年10月初以前，从未有过如此持续大量排放热水的情况，反应堆涡轮发动机建筑屋顶的积雪较往年快速融化也体现出正在投入试运。“38North”还说，对去年10月至12月人造卫星拍摄的反应堆热成像图像等分析结果发现，5兆瓦石墨减速反应堆和轻水反应堆的热反应越来越强，流入九龙江的热水量也有所增加。“38North”表示，如果北韩实验性轻水反应堆投运成功，用于武器钚的生产能力将提高三倍以上。从使用后核燃料冷却及再处理所需时间来看，北韩可能会从2025年起运用轻水反应堆生成钚。