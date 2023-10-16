民调：尹锡悦支持率31% 连续两周下滑

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韩国国际广播电台报道：26日，一项民调结果显示，韩国总统尹锡悦的施政支持率连续两周下滑。韩国盖洛普1月23日至25日以全韩1001名18周岁以上人士为对象进行调查结果显示，31%的应答者对尹锡悦施政给予肯定评价，较1月第三周（16日至18日）下滑1个百分点。尹锡悦的支持率1月第二周为33%，第三周为32%，第四周为31%，连续两周下滑。据调查，63%的应答者对尹锡悦施政给予负面评价，较上一次调查上升5个百分点。韩国盖洛普表示，“金建熙女士问题” 是导致尹锡悦总统支持率下滑的主要原因，此前金建希女士问题也对尹锡悦总统的支持率起到过负面影响，但占比从未超过5%。此前回答金建希女士问题对尹锡悦总统负面评价的占比为2%，但此次调查上升了7个百分点至9%。对尹锡悦施政给予负面评价的原因分别为“经济·民生·物价”(16%)、“缺乏沟通” (11%)、“各方面表现不佳”(7%)、“独断独行”(7%)、“外交”(5%)、“经验·资质不足·无能”(4%)。另外，对尹锡悦施政给予肯定评价的原因分别为“外交”(21%)、“经济·民生”(9%)、“国防·安全”(7%)、“认真·竭尽全力”、“信念”、“各方面均表现良好”(以上为4%)。本次调查的可信任度为95%，标本误差为±3.1个百分点。调查采取无线自动问答的方式进行，应答率为16.7%。具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。