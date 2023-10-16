韩央行：物价不稳定因素尚存 警惕过度解读暂时性积极信号

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韩国国际广播电台报道：韩国银行（央行）表示，尽管韩国的通胀指标持续下滑，但不稳定因素尚存，无法断言已步入物价稳定期。央行货币政策局29日公布的《步入物价稳定期的案例分析和启示》报告指出，从通胀预期和各类产品分布情况来看，价格调整因素尚存，且存在成本冲击进一步发生的空间。也就是说，若下调油类税等政府价格政策结束、电费等公共事业费上调，经济主体的通胀预期有可能再次受到刺激。报告指出，从历史上向物价稳定期转换的失败案例来看，大部分均起因于对“最后阶段（last mile）”风险的疏忽大意。也就是说，在价格调整因素和通货再膨胀风险尚存的情况下，政策部门将大幅通胀后出现的技术性基数效应误认为步入物价稳定期的信号，从而过早地转换为货币宽松基调。而从过往的成功案例来看，不仅货币紧缩政策维持了相当长的一段时期，政府还作出了政策性努力以维持金融、外汇和实体等宏观经济领域的稳定。央行强调，应持续对各种指标的趋势性走向进行综合分析并作出判断，防止过度解读部分物价指标的暂时性积极信号。不过央行也表示，考虑到大环境的变化，基于过往案例分析韩国当前的通胀情况存在局限。必须考虑到，韩国经济的恢复力较过去得到了增强，货币政策也从以货币量为中心转向了以利率为中心的体系。