中国外交部：中国愿与韩国保持沟通

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：中国外交部日前针对赵兑烈在就任韩国外交部长官后双方尚未进行通话一事表示，中国愿与韩国保持沟通。中国外交部发言人汪文斌29日主持例行记者会，在被问到“本月赵兑烈就任韩国外长后，中国外长向他致电祝贺，但还没有进行首次通话。韩中外长何时安排首次通话？”，汪文斌发言人回答说，赵兑烈外长就任后，王毅外长已向他致电祝贺。关于中韩外长后续交往安排，中方愿意就此同韩方保持沟通。本月10日赵兑烈在被任命韩国外长次日与美国国务卿布林肯首次通话，截止目前为止，赵兑烈外长相继与日本外相上川阳子、澳大利亚外长黄英贤(Penny Wong)、越南外长裴青山等进行了电话问候。中国外交部11日在记者会上表示，王毅外长已向赵兑烈外长发出电文以表祝贺，中韩两国是重要的邻邦与合作伙伴，但是两位外长至今尚未通话。前任韩国外长朴振前年就任后次日与美国国务卿布林肯通话，四天后与王毅进行了首次电话协商。有推测认为，王毅外长繁忙的新年工作日程是韩中外长电话沟通持续被推迟的原因之一。兼任中央政治局委员，中央外事工作委员会办公室主任，外交部部长的王毅本月13至18日巡访非洲四国、18至22日访问两个中南美国家、26至29日访问泰国。王毅在泰国访问期间，与美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文(Jake Sullivan)举行会晤。也有分析认为，韩中两国外长推迟"首次问候"，反映了韩中关系的现状。