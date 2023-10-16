日本政府：群马县判断拆除强征朝鲜人劳工纪念碑

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韩国国际广播电台报道：日本政府就群马县拆除朝鲜人强征劳动者纪念碑一事表示，这是群马县做出的判断，从而回避了政府立场。日本内阁官房长官林芳正29日在例行记者会上被提及"此次拆除朝鲜人强征劳动者纪念碑有可能助长历史修正主义"时，他回答说，这是关于群马县允许在县立公园地皮上设立的设施，详情可咨询群马县政府。林芳正还对“担忧会给日本国内其他朝鲜人强征劳动者纪念碑留下不好的先例”的提问进行了同样的答复。在例行记者会上虽然再次提出群马县拆除朝鲜人强征劳动者纪念碑的问题，但是林芳正官房长官表示：“正如刚才所说，群马县做出了这个判断，我不想站在我的立场上提及此事。"群马县县立公园"群马森林"里的朝鲜人强征劳动者纪念碑是当地居民为了向后代告知日本帝国主义侵占韩国时期强征朝鲜人劳工的事实，并为增进两国友好关系而于2004年设立的。纪念碑正面用韩语、日语、英语写着"记忆、反省、友好"，背面写着"深刻反省给朝鲜人带来巨大损失和痛苦的历史事实，不再重蹈覆辙”。日本市民团体每年都会在该纪念碑前举行追悼会。但日本右翼团体认为，2012年有关活动参加者对"强征"提出了拆除要求。对此，群马县政府在2014年拒绝更新设置许可。市民团体对此不服，提出了诉讼，但是日本最高法院在2022年确定了地方自治团体处置合法的判决。群马县最近向市民团体通报了拆除朝鲜人强征劳动者纪念碑的日程，并从30日开始进行拆除工作。