美国业界：韩国等同盟国家必须控制对华出口半导体设备

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韩国国际广播电台报道：美国半导体业界日前表示，为阻止韩国和日本等同盟国家企业向中国出售用于生产尖端半导体所需设备，美国政府必须将目前的独自出口管制扩大到多边范围。美国政府如果接受业界的上述要求，就会要求韩国更加积极参与对中国进行半导体设备出口管制，从而备受关注。美国政府当地时间1月31日发布公报称，美国半导体行业协会(SIA)上月17日在向美国商务部工业与安全局(BIS)表示，美国的半导体设备出口管制比同盟国家相对复杂和广泛。有鉴于此，美国企业在竞争中处于不利地位。美国半导体行业协会表示，美国企业的有关品种即使未被指定为出口管制对象，如果用于制造尖端半导体，美国企业也不能向中国出口相关产品，也不能对已销售的设备提供售后支援服务。该协会指出，与此相反，日本、韩国、中国台湾、以色列、荷兰等外国竞争企业可以向中国尖端半导体厂商出口不属于各品种出口管制对象的设备，也可以提供这种设备相关售后服务。美国半导体行业协会认为，得益于美国独自推行的出口管制措施，外国竞争企业将赚取的所有美元投资于竞争企业的研究开发，最终导致美国半导体企业竞争力削弱。为解决上述问题，该协会敦促美国政府说服同盟国家推行与美国类似的出口管制措施。提议美国与其他半导体设备制造国家管控同一品种、制定相同许可程序的"多边出口管制"方案。