美国防部：应对北韩在军事分界线加剧紧张 关注核试验可能性

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韩国国际广播电台报道：美国国防部官员当地时间31日就北韩的军事挑衅可能性表示，韩美两国正保持合作，以有效管理北韩在军事分界线地区加剧紧张的情况。对于北韩声称有可能进行先发制人式核打击，这名官员表示，韩美两国紧密合作，针对所有情况保持应对态势，并正关注北韩第七次核试验的可能性。美国国防部负责太空政策的首席副助理部长维平·纳朗当天在接受韩联社的书面采访时，就北韩近期频频挑衅导致对韩半岛武力冲突的担忧升温的问题作出了上述回答。纳朗强调，北韩必须认识到，比起加剧核与军事危险，缓解紧张更符合其利益。纳朗还就韩美两国针对北韩对南威胁的管理方案表示，这其中包括了加强通过防止军事冲突、透明度、降低风险措施等手段来管理并缓解军事紧张的方案。纳朗表示，我们正在监视北韩进行第七次核试验的可能性，进一步的核试验意味着北韩体制正做出不负责任的行为，将导致地区稳定倒退。北韩声称有可能进行先发制人式的核打击。对此，纳朗强烈警告说，我们持续表明，若金正恩政权使用核武器，将面临极为严重的后果；金正恩政权在使用核武器后仍然能够延续的可能性是不存在的。韩美今年的“乙支自由之盾”演习（UFS）将纳入核作战情境。纳朗对此表示，我们一直以来持续与韩国合作，以改善“乙支自由之盾”演习及其他演习，包括纳入在韩半岛运用核遏制力，今后也将继续合作。对于韩军在美国核作战中的作用，纳朗表示，韩美正通过核磋商小组和其他会议研究将韩国所有尖端能力运用到韩美同盟联合防卫态势中的方案，这其中包括与美国合作，将韩国新战略司令部的能力和策划活动与韩美联合军司令部连动。