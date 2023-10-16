韩政府要求美国尽快向韩企发放投资补贴

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韩国国际广播电台报道：韩国政府31日与美国召开高级别经济磋商，呼吁美国予以关注，确保韩国企业的对美投资能够尽快获得相应的税额抵免和补贴优惠。外交部第二次官姜仁仙31日在外交部首尔办公大楼与美国国务院美国负责经济事务的副国务卿何塞·费尔南德斯（Jose W. Fernandez）主持召开第八次韩美高级别经济磋商（SED）。姜仁仙在会上指出，韩国企业正为美国创造优质就业岗位、加强供应链做出贡献。外交部表示，姜仁仙多次强调了韩国业界对《通胀削减法案》海外敏感实体(FEOC)规定的立场，并指出应制定顾及供应链实际情况的合理履行规定。去年12月，美国实际上将大部分中国企业都指定为海外敏感实体，并决定不向使用这些企业所生产的矿物或零部件的电动车发放补贴。该规定使对华依赖度较高的韩国汽车生产商和电池业界面临巨大压力。双方商定继续围绕“关键矿物安全伙伴关系（MSP）”展开合作，以实现石墨等关键矿物供应链的多元化。双方还强调应通过去年6月成立的韩国、美国、蒙古关键矿物三边磋商机制展开合作。另外，双方评估了两国驻外使领馆预警系统连动示范项目的运行现状，并讨论了去年8月戴维营韩美日首脑会谈上达成协议的三国供应链合作推进履行方案。外交部表示，美国业界集体反对的《平台公平竞争促进法》（以下简称《平台法》）不在当天会议的议题之列。《平台法》将大型IT服务供应商定义为“市场支配企业”，对优待本公司、限制竞争企业使用的行为予以禁止。预计美国谷歌、苹果、亚马逊和韩国的NAVER、kakao等将成为该法适用对象。美国商会当地时间29日发表副会长声明，对法案表示反对，并指法案“践踏竞争、随意针对外国企业”。