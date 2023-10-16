大韩和韩亚航空合并案获日本反垄断机构批准

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韩国国际广播电台报道：持续了3年的大韩航空和韩亚航空合并案日前获得日本反垄断机构的批准，只剩下欧盟(EU)、美国最后两道门槛。大韩航空31日表示，日本公平贸易委员会(Japan Fair Trade Commission, JFTC)（相当于韩国公平贸易委员会）批准了该公司对韩亚航空的收购和合并方案。大韩航空于2021年1月向日本反垄断机构提交了说明资料，并展开经济分析和市场调查，同年8月提交了申请书草案。不过日本公平贸易委员会认为，大韩航空与韩亚航空、真航空与釜山航空及首尔航空分别合并后，在韩日航线中的市占率将上升，部分路线存在竞争受限的可能，要求大韩航空采取改善措施。为此，大韩航空决定在存在竞争受限可能的首尔4条航线（首尔往返大阪、札幌、名古屋、福冈）和釜山3条航线（釜山往返大阪、札幌、名古屋、福冈）上，在廉价航空等其他进入上述航线的航司为在该区段运行航班而提出要求的前提下，转让部分航班时刻（slot）。大韩航空表示，日本反垄断机构的批准比其他国家具有更大的意义。日本与韩国地理相近，正围绕东北亚航空枢纽地位展开竞争。日本反垄断机构的批准将对欧盟、美国有关机构的决定产生积极影响。欧盟的批准流程将于下月14日到期，美国则不设限。大韩航空于2021年1月14日向14个国家的反垄断机构提交了企业合并申请。包括日本在内的12个国家批准了申请或以非审批和申请对象为由结束了审批工作。