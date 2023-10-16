民调：尹锡悦施政支持率下降2个百分点 降至29%

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韩国国际广播电台报道：本月2日一项民调结果显示，韩国总统尹锡悦的施政支持率有所下滑，时隔9个月降至30%以下。韩国盖洛普去年12月30日至本月1日面向全国1000名18岁及以上选民实施调查。结果显示，对尹锡悦施政的正面评价率为29%，负面评价率为63%。正面评价较此前调查(1月23日∼25日)下滑2个百分点(31%→29%)，负面评价与此前调查持平。这是去年4月第二周（27%）调查以来，时隔9个月正面评价首次降至30%以下。据韩国盖洛普分析，当时出现了很多外交问题，3月日帝强征劳工赔偿问题、4月美国监听韩国总统府以及在接受外媒采访时有关乌克兰和台湾的言论及对日观点等影响了对尹锡悦的评价。对尹锡悦施政给予肯定评价的原因分别为“外交”(18%)、“经济·民生“(9%)、“国防·安全”(7%)、“尽力而为”(5%)、“平民政策·福祉”、“各方面均表现良好”(以上为4%)、“主观·信念”、“决断力·推进力”、“克服了前政权”(以上为3%)。对尹锡悦施政给予负面评价的原因分别为“经济·民生·物价”(19%)、“缺乏沟通”(11%)、“独断独决”(7%)、“外交”、“金建希女士问题”(以上为6%)、“各方面均表现不佳”、“行使否决权”(以上为5%）、“经验不足·无能”(4%)、“缺乏统合·合作”（3%）。在政党支持率方面，最大在野党共同民主党为35%，执政党国民力量党为34%。共同民主党支持率与此前调查持平，国民力量党支持率下降2个百分点。此外，首次被包括在韩国盖洛普调查对象的改革新党和新未来党的支持率均为3%。本次调查的可信任度为95%，标本误差为±3.1个百分点，应答率为12.7%。具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。