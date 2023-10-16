俄罗斯副外长安德烈·鲁登科访问韩国

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韩国国际广播电台报道：在韩国与俄罗斯于公开场合发生争执而呈现紧张局势加剧的情况下，俄罗斯外交部负责亚太事务的副外长安德烈·鲁登科(Andrey Rudenko)2日前来韩国访问。韩国外交部透露，俄罗斯副外长安德烈·鲁登科在访韩当天拜访了韩国外交部第一次官金烘均，并与外交部次官助理郑炳元就两国悬案及乌克兰战争等国际局势进行了协商。兼任俄方北韩核事务首席代表的副外长安德烈·鲁登科当天还与韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金健举行了会晤。据悉，金健向俄方阐明了韩国政府对俄北军事合作的立场，要求俄罗斯立即停止与北韩的合作、严格遵守联合国安理会义务。俄罗斯副外长安德烈·鲁登科指出，造成韩半岛紧张局势的原因在于美国。并向韩国政府转达了俄罗斯继续与北韩合作的意愿。俄罗斯外交部发表声明称，安德烈·鲁登科副外长就与北韩的合作事宜表示，根据国际法准则，俄罗斯向韩国表明了为加强双边利益及地区的和平与稳定而与北韩发展互惠合作的坚定意志。安德烈·鲁登科副外长还对地区紧张局势急剧升温表示严重担忧。他指出，美国不负责任的挑衅政策是造成韩半岛紧张局势高涨的原因。美国为了地缘政治目标，正在促使地区同盟国家在军事等领域推行"攻击性计划”。自尹锡悦政府出台以后，这是俄罗斯高层官员首次访问韩国。