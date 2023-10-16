分析称韩十大企业海外销售额占比下滑 中国占比减半

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韩国国际广播电台报道：分析显示，韩国营收排名前十企业的海外销售额占比较5年前出现小幅下滑。韩国经济人协会（以下简称“协会”）4日公布了对营收前十大企业2018年和2023年1-3季度海外销售额占比的分析结果。分析对象包括三星电子、现代汽车、起亚汽车、现代摩比斯、S-Oil、LG电子、浦项国际、三星物产、现代制铁、SK海力士等企业。分析结果显示，去年十大企业1-3季度的累计销售额为616.8326万亿韩元，其中海外销售额为421.1122万亿韩元。海外销售额占比为68.3%，较2018年同期下滑了3.7个百分点。其中中国销售额的减少尤为明显。十大企业的对华销售额从2018年1-3季度的56.8503万亿韩元下滑至去年同期的33.4640万亿韩元，减少23.3863万亿韩元。对华销售额所占比重也从2018年的12.0%跌至5.4%，下滑6.6个百分点。协会分析指出，受经济低迷长期化的影响，中国消费者购买力减弱，再加上中国企业的技术实力增强、本国市占率上升，使得韩国企业的销售额减少。协会还指出，这与韩国对华出口减少密切相关。去年韩国对华出口额为1248亿美元，同比下滑19.9%，较2018年下滑23.0%。由此，去年对华贸易收支出现180亿美元逆差，为1992年以来的首次逆差。不过协会表示，对华销售额减少并非韩国企业独有的问题。苹果当地时间1日公布的数据显示，去年第四季度该公司对华销售额为208亿美元，同比下滑12.9%