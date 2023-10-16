韩中外长首次通话，商讨双边关系和北韩问题

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵兑烈就任后6日首次与中国中央政治局委员兼外交部部长王毅通电话，商讨了两国关系和北韩核问题等事宜。韩国外交部方面透露，赵兑烈和王毅在当天进行了50分钟通话，就双边高层互访、供应链合作等两国关系以及北韩核开发等共同关心的事宜相互交换了意见。双方再度确认了重视和发展两国关系的立场，为促进面向未来的两国关系，双方认为，多层战略交流、加强沟通至关重要。赵兑烈外长表示，韩中两国应减少矛盾，积累合作成果，在信赖的基础上发展两国关系。韩国政府高度重视发展对华关系，愿同中方增进互信，聚焦合作，密切高层往来，在经济、人文等领域不断积累成果，推动两国关系可持续发展。可持续取得质的成长非常重要。中国外长王毅强调，“远亲不如近邻”。并再度表示，重新确认中韩战略合作伙伴关系非常重要，中国和韩国是重要的邻国和合作伙伴，中国对韩国政策保持稳定性和连续性，始终把韩国视为重要的合作伙伴。他接着说，希望韩国积极、客观、友好地开展对华政策，遵守'一个中国'的原则，维护中韩关系的政治基础，推动两国关系回到健康稳定发展的轨道。韩国外交部长官赵兑烈对北韩持续挑衅与核导弹开发、推进俄北军事合作表示担忧，并希望中国发挥建设性作用，使北韩停止追加挑衅，使其走上无核化道路。中国外长王毅表示，当前半岛局势紧张是有原因的，各方保持冷静克制，不要采取激化紧张局势的言行，希望通过对话和协商解决各自的合理担忧。此次韩中外长通话是赵兑烈自上月12日就任韩国外交部长官后时隔27天。前任外长朴振就任5天后，前任外长郑义溶就任一周后首次与中方通话。与此相比，这次两国外长通话稍许晚些。