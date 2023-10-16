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韩国国际广播电台报道：去年12月韩国经常收支连续8个月实现顺差。韩国央行韩国银行7日发表的“2023年12月国际收支”资料显示，去年12月韩国经常收支实现74.1亿美元顺差。继5月(19.3亿美元)、6月(58.7亿美元)、7月(37.4亿美元)、8月(49.8亿美元)、9月(54.2亿美元)、10月(68亿美元)、11月(38.9亿美元)之后，连续8个月实现顺差。在12月经常收支项目中，反映出口和进口业绩的商品收支为80.4亿美元，自去年4月之后连续9个月呈现顺差，顺差规模也较11月(68.8亿美元)有所扩大。去年全年经常项目顺差为354.9亿美元。去年12月出口额为590亿美元，同比增长5.8%。这是出于半导体出口增长和汽车出口维持高景气的影响。从产品种类来看，汽车和半导体出口分别增加了19.2%和19.1%，但石油制品(-3.9%)、钢铁制品(-5.5%)、化工制品(-6.3%)出口却有所减少。从2022年9月至去年9月，出口连续13个月呈现减少趋势，但进入去年10月后连续14个月出现反弹，三个月持续保持增长势头。去年12月进口额为509.7亿美元，同比减少9.3%。从产品种类来看，原材料、资本材料、消费材料分别减少14%、7.9%和5.8%。服务收支方面，由于受旅游收支和国内企业从海外子公司赚取的专利权使用费收入减少的影响，而出现了25.4亿美元的逆差。