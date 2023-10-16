韩国安首长会晤非正式访韩的俄副外长

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韩国国际广播电台报道：外交部一位官员6日透露，韩国国家安保室长张虎镇3日与俄罗斯外交部负责印太事务的副外长安德烈·鲁登科(Andrey Rudenko)举行了非正式会晤。在双方会晤的当天，韩国外交部就俄方涉及韩国总统尹锡悦的言论召见俄罗斯驻韩国大使格奥尔吉·季诺维耶夫至外交部大楼提出了严正抗议。分析认为，在韩俄罕见地出现正面冲突的情况下，韩国国安首长和俄罗斯副外长会面体现出为管控两国关系和持续进行高层沟通的共同意志。张虎镇与鲁登科的关系紧密。张虎镇曾任尹锡悦政府的首任驻俄大使，在当地与鲁登科结下不解之缘，去年6月任职外交部第一次官赴俄访问时二人也进行了会晤。鲁登科是尹锡悦政府成立后首次访韩的俄方高官，本月2日曾先后会晤了外交部第一次官金烘均和次官补郑炳元、韩半岛和平交涉本部长金健。据悉，张虎镇与鲁登科就引发韩俄冲突的俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃（Захарова, Мария Владимировна）的言论交换了意见。上月31日尹锡悦总统在会议上表示北韩政权是全世界唯一一个将核武政策法制化的非理性集团，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃称这是具有偏向性的歧视言论，从而引发韩方的抗议。韩国外交部3日表示，俄罗斯外交部发言人的言论无礼无知，是令人厌恶的诡辩，并召见俄罗斯驻韩大使提出了严正抗议。