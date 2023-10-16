韩未来三年对外经济合作基金批准13.8万亿韩元 执行6.5万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将在未来三年期间批准13.8万亿韩元的对外经济合作基金（EDCF）支援发展中国家。副总理兼企划财政部长官崔相穆7日在政府首尔办公楼主持召开对外经济部长会议及对外经济合作基金运营委员会会议，就2024年至2026年对外经济合作基金中期运用方向进行了讨论。政府决定今年批准4.5万亿韩元的对外经济合作基金，随后每年增加1000亿韩元，三年期间总计批准13.8万亿韩元。在基金执行方面，今年为2万亿韩元，明年为2.2万亿韩元，2026年为2.3277万亿韩元，未来三年总计6.5万亿韩元。崔相穆表示，增加的财源将为实现全球价值做出贡献，将用于增进与发展中国家的经济合作、供应链稳定化等提高国家的利益。政府还将调整基金的运用战略，1亿美元以下的小型项目将被除外，将以5亿美元以上的桥梁和地铁等大型高附加值项目为主提供支援。并将扩大对供应链关键国家的支援，为稳定国内供应链做贡献。政府的目标是到2026年将对韩国官方发展援助（ODA）的规模提高到世界第10位。重点支援地区为韩国企业需求较高的亚洲地区，三年期间基金规模的60∼70%将用于该地区。按各项目来看，环保为67亿美元、数字为33亿美元、保健为23亿美元。