民调：国会议员选举朝野两大党势均力敌 处于误差范围内

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韩国国际广播电台报道：第22届国会议员选举两个多月后即将举行。7日，一项民调结果显示，执政党国民力量党和在野党共同民主党势均力敌，在误差范围内展开了角逐。韩国联合通讯社和韩联社电视台共同委托民调机构Matrix于本月3日至4日面向全国1000名18岁及以上选民进行的定期调查结果显示，如果明天实施国会议员选举，33%的应答者表示将会选择国民力量党候选人，35%的应答者表示将会选择共同民主党候选人。朝野两党相差2个百分点，处于误差范围（可信任度为95%，标本误差为±3个百分点。）内。相较上月6日至7日进行的此前调查，表示选择国民力量党候选人的应答者减少2个百分点，选择共同民主党候选人的应答者减少1个百分点。按年龄来看，选择国民力量党候选人的应答者以60岁(国民力量党56%、共同民主党28%)、70岁及以上年龄段 (国民力量党64%、共同民主党15%)的选民较多。选择共同民主党候选人的应答者中，在40多岁(54%)、50多岁(44%)、30多岁(30%)、18岁~29岁(34%)年龄段选民中超过了国民力量党。按地区来看，选择共同民主党候选人的应答者以光州·全罗(共同民主党52%、国民力量党10%)、大田·世宗·忠清(共同民主党49%、国民力量党34%)、仁川·京畿 (共同民主党39%、国民力量党28%)、江原·济州(共同民主党40%、国民力量党36%)地区的选民较多。选择国民力量党候选人的应答者以大邱·庆北(国民力量党57%、共同民主党 19%)、釜山·蔚山·庆南 (国民力量党 41%、共同民主党21%)、首尔(国民力量党34%、共同民主党32%)地区的选民较多。本次调查以无线电话问答方式进行，应答率为12.5%。具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。