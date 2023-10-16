美专家：北韩或在边境地区进行局部挑衅

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韩国国际广播电台报道：美国专家指出，北韩有可能在韩半岛进行局部挑衅，韩国和美国应充分做好准备，但也要注意防止挑衅扩大为全面战争。美国传统基金会高级研究员布鲁斯·克林纳(Bruce Klingner)当地时间6日表示，对北韩煽动性、威胁性的言论作出过度反应是危险的，但无视北韩重启致命战术攻击可能性的信号也是危险的。克林纳表示，北韩向俄罗斯提供大规模弹药、火箭以及新型KN-23短程弹道导弹，兵力也未集中于边境地区，因此似乎并未正在为战争做准备。虽然不会爆发全面战争，但有可能在非军事区（DMZ）或北方界线（NLL）一带发生小规模军事冲突。另外，南北韩均保持强烈应对对方挑衅的态势，存在因误判而产生军事冲突的危险。克林纳认为，美国政府应维持强大的军事应对态势，以遏制北韩采取军事行动，必要时加以反制，同时也需要尽量减少偶发性冲突升级为战略战争的风险。克林纳建议，韩美日三方应继续加强军事合作，扩大实施联合军演，但在北韩接壤地区演习时需预先予以公布，以免北韩误以为开展攻击。克林纳还建议避免在非军事区附近一带进行训练。克林纳认为，美国应建议韩国不要过度应对北韩，但如果美国过分限制韩国，有可能引发韩方对美国防御承诺的不信任。克林纳还说，在北韩持续拒绝对话的情况下，韩美也应努力与北韩接触，商讨减少危险和建立军事信任的方案。