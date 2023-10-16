韩国总统尹锡悦进行电视特别谈话

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦于7日晚，在KBS TV-1播出的近100分钟独家特别访谈节目《去总统府》中表达了他就任三周年之际对主要悬案的看法。尹锡悦总统说，今年为实现国民能切身感受到的政策成果而全力以赴。在以主要民生悬案开始的对话中，尹锡悦首先就物价问题表示，物价上涨，实际工资和可支配收入必然会减少。在对于生活必需品等生活物价方面，政府将通过放宽限制等予以积极管理。尹锡悦接着就扩大医科大学招生名额等医疗改革问题表示，由于高龄化等原因，促使医生需求不断提高，因此医科大学必须要扩招。建立必须医疗和地区完备的医疗体系已刻不容缓。现在应该正式推进医疗改革。尹锡悦在谈及低生育率问题时，介绍了今年政府推行的“永春学校”政策，并强调，解决低生育率问题是最优先的国政课题，保障国家可持续性发展则是总统在宪法上应尽的责任。尹锡悦对政治领域表示，他在执政后形成“朝小野大”的格局，无论国会如何组成，即使对政府有所牵制，也希望成为能为国家和国民利益给予基本协助的国会。尹锡悦总统就与国民力量党非常对策委员会委员长韩东勋的关系表示，虽然关系很密切，但我说过在国会议员选举结束后再见面。虽然正通过政务首席秘书等进行了必要的沟通，但直接联系似乎不太合适。在当天的电视谈话节目中，尹锡悦总统特别就围绕其夫人金建熙女士的“高价包”的争议表示，崔在英(音译)牧师是谈到在中学时与去世的（女士）父亲间的交情时来的。如果是我的话，会更加坚决地予以对待。但从妻子的立场来看，因为各种情况，当时很难推卸，这一点令人遗憾。尹锡悦对于这种行为本身再度强调，用隐藏的摄像机来偷拍，在时隔一年后国会选举在即予以爆料，其本身就是一种政治预谋。尹锡悦表示，我想说的是这些并不重要，更重要的是应该划清界限为人处世，以防今后再度发生类似事件。在被问到设立第二附属室的可能性时，尹锡悦总统表示正在讨论相关事宜。重要的是我妻子在待人接物时应该坚持更加明确、坚决的立场，以免国民担忧。尹锡悦就韩日关系问题表示，无论强征劳工的判决结果如何，韩日关系现在已得以恢复，而且正朝着未来发展。另外，对于韩美日三国之间的合作事宜，尹锡悦表示，不仅在应对核威胁的相互合作，而且今后在印度太平洋以及全球地区，三国为了世界和平与繁荣而共同发挥领导力更有意义。在谈到韩国和中国关系事宜时，尹锡悦说，我认为韩国和中国之间的基本国政基调以及对外关系的基调没有不同，如今韩中之间的贸易关系也没有出现特别的问题。尹锡悦对北韩政权表示，到目前为止，北韩在70多年以来一直企图将大韩民国赤化为共产主义国家，这一点并没有改变。因为北韩是不合理、非理性的势力，所以要以此为前提，更加牢固地构筑我们的安保态势。尹锡悦接着就韩国独自进行核武装的主张表示，在核开发能力方面，基于韩国的科学技术，只要下定决心就不会需要很长时间，但这将会受到多种经济制裁，韩国经济必将遭受严重打击。韩国独自进行核武装并不现实。彻底遵守《不扩散核武器条约》(NPT)更符合国家利益。在总统特别谈话的最后被问及“想成为什么样的总统？”时，尹锡悦回答说，我希望给人们留下的印象是一个非常疼爱儿童的温暖的总统、通过发展科学技术准备未来的总统。