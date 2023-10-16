韩去年未使用预算额创十六年来新高

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韩国国际广播电台报道：去年国家未使用预算超出45万亿韩元，占总预算的8.5%，为2007年相关统计执行以来的最高水平。企划财政部8日公布的《2023年财年度总收支情况》显示，去年未使用预算规模为45.7万亿韩元，未用率为8.5%，双双创下2007年有关统计实施以来的最高值。上一次最高值出现在2013年财年，未使用预算为18.1万亿韩元、未用率为5.8%。企划财政部表示，未使用预算额增多，主要是因为税收减少致使地方交付税和交付金被削减，再加上政府从会计账簿拨至基金的内部交易与预期不同的影响。除去这部分金额，实际未使用金额、即未使用预备费和项目费的总额为10.8万亿韩元。项目费使用不及预期主要是因为新冠疫情结束、去年下半年事故灾害减少。未使用预算增多也受到了税收不足的影响。企划财政部官员表示，在税收缺口超过1%的财年，项目因素和资金因素相结合，会使统计上的未使用额较其他年份有所增多。2023年包括国税收入和税外收入的总税收为497万亿韩元，较前一年减少77万亿韩元。其中国税收入为344万亿韩元，同比减少51.9万亿韩元；税外收入为152.9万亿韩元，较预算增多19.4万亿韩元。总支出为490.4万亿韩元，较2022财年度减少69.3万亿韩元。