尹锡悦：减轻小工商户金融压力 改善严苛监管措施

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统8日表示，小工商户和个体户是国家经济的支柱，政府将投入所有政策手段，帮助小工商户和个体户重振活力。尹锡悦总统当天上午在位于首尔圣水洞的一家综合文化空间举办第10次民生讨论会。讨论会主题为“一起奔跑的中小企业和小工商户、有奔头的民生经济”。尹锡悦表示，总统候选人时期提出的头号承诺便是重振小工商户和个体户。小工商户和个体户在新冠疫情期间因营业时间限制、保持社交距离等措施遭受了痛苦，那段时期增长的负债和高利率至今仍是巨大的负担。尹锡悦表示，将减轻高物价和高利率所导致的利息、税额、公共事业费负担。尹锡悦承诺，将与金融界合作，向228万小工商户和个体户返还平均每人约100万韩元、总计2.4万亿韩元的利息；按高利贷款的小工商户和个体户还可通过窗口咨询，转换为低利贷款。尹锡悦强调，将把简易征税的标准从年销售额8000万韩元大幅上调至1.04亿韩元，减轻小工商户和个体户的纳税负担，这是无需修改法律、仅靠总统令便可实施的最大限度。另外，今年还将为126万小工商户减免每人最高20万韩元的电费。尹锡悦还就未成年人持假身份证购买烟酒的问题表示，将大胆改革不利于努力工作的个体户的不合理营业监管措施。在当天的讨论会上，政府公布了修改《青少年保护法》、《食品卫生法》、《香烟事业法》施行令的计划。尹锡悦就上述施行令的问题点指出，哪怕只是发现一起，个体户也会受到暂停营业2个月的处罚，还必须自己证明自身的无辜才能免责。尹锡悦表示，施行令修改后，只要闭路监控摄像头、手机摄像头拍摄的画面能确认个体户检查过身份证，便可免受行政处罚；暂停营业时间也将从2个月大幅缩短至1周。另外，尹锡悦表示将缓解中小企业的用人难问题。今年将引进16.5万名外籍劳动力，为有史以来最大规模；一季度还将向中小企业风险母基金出资1.6万亿韩元，提振风投动力。