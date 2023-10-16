联合国报告：北核武器取得进展 疑实施58起网络攻击

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韩国国际广播电台报道：据路透社当地时间7日报道，联合国对北制裁专家组发布的评估显示，北韩持续开发核武器。根据路透社获取的专家组部分工作报告，专家组正对2017年-2023年间发生的数十起疑似北韩网络攻击事件进行调查，这些事件涉及的金额约为30亿美元。据报道，对北制裁独立专家组向联合国安理会委员会汇报说，北韩继续无视安理会的制裁。专家组表示，虽然北韩最后一次核试验是在2017年，但北韩开发了更多核武器并生产了核分裂物质。北韩持续发射弹道导弹，并将卫星送入轨道，还在武器系统中增添了战术核攻击潜艇。专家组表示，正对2017年-2023年间疑为北韩对加密货币企业实施的58起案例进行调查。专家组在工作报告中指出，这段时期北韩通过网络攻击获取的金额约为30亿美元，被用于研发大规模杀伤性武器。专家组指出，北韩侦察总局下属黑客团体持续进行大量网络攻击。专家组还表示，正就成员国关于北韩违反制裁、供应常规武器和军需物资的报告进行调查。另外，专家组在报告中指出，北韩的贸易持续恢复，去年总贸易额超过了2022年；市面上出现了各种外国产消费品，其中一部分可被归类为奢侈品。路透社援引外交官员的话报道说，对北制裁专家组每年向安理会做2次报告，此次报告将于本月底或下月初公布。