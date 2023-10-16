美媒：美5艘航母或于今年4月至5月在韩半岛附近集结

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韩国国际广播电台报道：据美国自由亚洲电台8日报道，美国5艘航母或于4月至5月在韩半岛周边集结。这意味着除了目前在韩半岛附近的“里根”号、“西奥多·罗斯福”号、“卡尔·文森”号以外，“亚伯拉罕·林肯”号、“乔治·华盛顿”号也有可能加入部署。本月5日从美国圣地亚哥出发的“亚伯拉罕·林肯”号结束战斗准备态势训练后，或于4月左右部署到韩半岛附近的西太平洋。目前位于大西洋的“乔治·华盛顿”号为接替正在日本横须贺接受维修的“里根”号，也将于4月至5月前往韩半岛附近的西太平洋。观察认为，美国海军航母的海外部署期一般为6个月，因此“卡尔·文森”号和“西奥多·罗斯福”号将分别在西太平洋地区执行任务至今年4月、7月。美国海军发言人以安全为由，拒绝对5艘航母部署至韩半岛附近海域的可能性做评论。美国兰德公司资深研究员、军事专家布鲁斯·本内特表示，若美国5艘航母集结在韩半岛附近，将使北韩陷入恐惧。他还表示，若北韩和中国在4月韩国国会选举、5月台湾总统就任之际展开军事威胁行动，韩国和美国有必要进行回应。自主国防网络事务局长李一宇（音）指出，若美国5艘航母集结在韩半岛附近海域，将是海外战争以来的最大规模，也是有史以来首次。