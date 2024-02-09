金正恩：韩国是头号敌国 通过对话无法实现和平

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩将韩国称作敌对国家，重申用武力而不是用对话维护和平的决心。据朝中社9日报道，金正恩8日下午访问国防省，庆贺建军节的到来。金正恩在国防省发表讲话时指出，把韩国傀儡定性为危害我国前程的头号敌对国家、永远的主敌，并将发生紧急情况时占领、平定其领土定为国策，这可确保我国的永久安全与未来的和平稳定，是极为合理的措施。金正恩表示，由此，我国主动摆脱了因“同一民族”这一表述，而不得不与图谋共和国政权崩溃、梦想吸收统一的韩国傀儡开展形式主义对话与合作的不切实际的枷锁。他强调，将韩国明确定性为敌国，基于可随时击溃和消灭敌人的合法性，将可发展更强大的军事力量，保持超强硬的应对态势。金正恩指出，和平不是用乞求和协商换来的，当前在我国的边境前，执迷于战争的狂魔掌握了政权，用枪口对着我们、威胁我国安全。他强调，应当知道，战争不会有前兆，军队必须时刻保持临战态势。如果敌军胆敢对我国动武，我们将做出改变历史的决断，毫不迟疑地发动所有超强力量、终结敌人。金正恩还勉励军队，不仅要投身国防，还应积极参与到建筑工程等多个经济领域的第一线之中。他说，军队投入到了住房建设、边防构建、粮食增产、灾后重建等领域。去年，我们的将领、军官、士兵、军人家属都减少粮食消费，率先解决粮食困难。当天，金正恩还携女儿金主爱出席纪念第76个建军节的庆祝宴会。出席当天活动的有国防相强纯男、人民军总政治局长张敬泽、总参谋长李永吉等党政军高层干部。北韩于1948年2月8日在平壤举行正规军朝鲜人民军建军仪式，当天被称为“建军节”。但从1978年起，北韩将组建抗日游击队的4月25日定为建军节。2018年1月，劳动党中央委员会政治局再次将建军节改回2月8日。