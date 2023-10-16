韩政坛第三阵营四大势力举行合并决定后首次会议

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韩国国际广播电台报道：韩国政界第三阵营的四大势力宣布合并组建单一政党，正在进行相关准备工作的“改革新党”却因李俊锡支持者的反对，陷入内讧。改革新党的临时领导班子11日晚举行会晤。这是本月9日“改革新党”、“新未来”、“新选择”、“原则和常识”等四大势力宣布合并后举行的首次会议。改革新党共同党首李洛渊在发言中表示，将尽快正式启动领导班子的工作。改革新党另一名共同党首李俊锡表示，就像俗话所说的“好的开始是成功的一半”，我们顺利克服了相当艰难的难关，走到了现在，接下来需要填补剩下的一半。据悉，虽然上述四大势力宣布整合建立单一政党，但是李俊锡的支持者表示不满。在改革新党的公告栏上，接连出现了反对与支持群体不同的其他势力合并、并宣告将退党的帖子。在此情况下，改革新党人才引进委员会委员长许垠娥在个人社交媒体上为李俊锡辩护称，我相信他已经为寻找卑微但不卑劣的解决方法竭尽了全力。改革新党首席发言人李基仁表示，向对此次合并决定感到失望的党员和支持者道歉。尽管如此，抗议声仍未减少。在这种情况下，改革新党11日在会议上表示，“卫星政党”是两大政党耍弄政治伎俩的象征，改革新党决定不创建“卫星政党”。