韩政府拟举办纪念联合国北韩人权报告发行十周年国际会议

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韩国国际广播电台报道：为纪念揭露北韩政府广泛且有组织的人权镇压惨剧的《联合国人权理事会北韩人权问题调查委员会(COI)报告》发行10周年，韩国政府将举行民官共同参加的国际会议。韩国外交部12日透露。该会议将于上半年以线上和线下混合互动的形式举行。主办方将邀请北韩人权问题有关主要国家政府、国际机构等国内外人士，揭露北韩人权现状，摸索改善北韩人权的合作方案。外交部正在讨论活动形式、出席人员等具体事宜，有可能以与去年9月纪念联合国人权理事会北韩人权问题调查委员会（COl） 成立10周年的国际研讨会相似的方式进行。联合国人权理事会北韩人权问题调查委员会成立于2013年3月，是联合国建立的首个调查北韩人权问题的正式机构。委员会于次年2月17日发行了系统性探讨北韩人权问题主要焦点和建议事项的报告。报告提到了酷刑、非人道待遇、强奸、无司法流程的任意拘禁和处刑、强制劳动等各类人权侵犯行为，并表示严重担忧，建议联合国安理会应将北韩人权问题提交国际刑事法庭(ICC)。报告还特别敦促中国和周边国家遵守禁止强制遣返脱北者的原则、保护脱北者、保护人口贩卖受害者、实行防止北韩间谍绑架脱北者的措施等。报告发表至今已有10年，但北韩政权仍热衷于开发核导，没有任何迹象显示北韩居民的人权得到了改善。