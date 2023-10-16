韩美前高官：特朗普当选与否韩美日都将继续合作 韩对日加入核磋商小组持开放态度

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国和美国的前任高官预计，在今年的美国大选中，即使重视本国利益多于盟友的美国前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）再次当选，韩美日三国合作也有望继续加强。当地时间12日，美国国务院前对北政策特别代表金成在位于华盛顿的美国战略与国际问题研究中心(CSIS) 举办的论坛上表示，美国的内部事务和如何行使全球领导力将对所有事务产生影响，不过从现实角度来看，无论美国的观点如何，韩国和日本都是非常重要的国家。金成还表示，韩日两国的地位、国力和影响力持续上升，韩美日三国分担更多的成本（burder sharing）、共同应对更多的挑战（challenge sharing）是理所当然的。金成说，无论11月美国的情况如何，可以预见的是，日本和韩国都将在世界舞台上发挥更积极的作用。三国政府十分关注将三国合作制度化，以确保无论选举结果如何，都将保持继续合作的关系。当天论坛还讨论了三国在北韩问题上的合作。韩国前安保室长金圣翰认为，北韩的战略计谋并未发生变化，并未像部分美国专家所说的，已作出了发起战争的战略性决定。金圣翰分析指出，北韩试图拥有尽可能多的核武器、完善洲际弹道导弹（ICBM）技术，随后与美国进行核裁军而不是无核化谈判，从而在交出洲际弹道导弹的同时继续持有部分核武器，以实现对美关系正常化。金成也指出，北韩的战略并未发生根本性变化。金圣翰还就日本加入韩美核磋商小组(NCG)的方案表示，该问题取决于日本，韩国持开放态度。他表示，自己在担任国家安保室长时期曾与日方讨论过该问题，韩美核磋商小组涉及到在紧急状态下如何使用核武器，因此对日本来说这是个较为敏感的问题。